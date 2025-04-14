Несмотря на дисквалификацию на 3 месяца из-за допингового дела, рейтинг ATP возглавляет Янник Синнер. На вторую позицию поднялся победитель грунтового Мастерса в Монте-Карло Карлос Алькарас, а Александр Зверев опустился на третью строчку. Отметим, что австралиец Алекс де Минор поднялся аж на 2 позиции (седьмой в топ-10), а Каспер Рууд опустился на десятое место.

Стабильность Свитолиной, Костюк и Ястремской, украинка упала на 12 позиций – обновленный рейтинг WTA

Немало изменений и среди украинцев. Так, Виталий Сачко поднялся аж на 45 позиций благодаря выходу в финал челленджера в итальянской Монце – теперь он 256-й. Второй ракеткой Украины стал Олег Приходько, который улучшил свое расположение на 5 позиций (325-й).

Александр Овчаренко опустился аж на 27 позиций (351 место). Вадим Урсу стал 452-м, поднявшись на 34 места, а Алексей Крутых благодаря победе на 25-тысячнике в Анталии поднялся на 65 позиций (475-й, пятая ракетка Украины).

Топ-10 обновленного рейтинга WTA:

1. (1). Янник Синнер (Италия) – 9 930 очков.

2. (3). Карлос Алькарас (Испания) – 7 720.

3. (2). Александр Зверев (Германия) – 7 595.

4. (4). Тейлор Фритц (США) – 5 280.

5. (5). Новак Джокович (Сербия) – 4 120.

6. (6). Джек Дрейпер (Великобритания) – 3 870.

7. (10). Алекс де Минор (Австралия) – 3 535.

8. (9). Андрей Рублев (Россия) – 3 490.

9. (11). Даниил Медведев (Россия) – 3 290.

10. (7). Каспер Рууд (Норвегия) – 3 215.

Украинцы в обновленном рейтинге WTA:

256 (301). Виталий Сачко (Украина) – 218 очков.

325 (330). Олег Приходько (Украина) – 155.

351 (324). Александр Овчаренко (Украина) – 144.

452 (486). Вадим Урсу (Украина) – 100.

475 (540). Алексей Крутых (Украина) – 91.

494 (490). Вячеслав Белинский (Украина) – 83.

Ястремская разгромила 125-ю ракетку мира и впервые в карьере квалифицировалась в основную стадию WTA 500