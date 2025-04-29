ATP Challenger Tour 75, Острава (Чехия), грунт, 1/16 финала

Адриан Маннарино (Франция, ATP №124) – Виталий Сачко (Украина, ATP №253) – 0:2 (0:6, 6:7)

Сачко поднялся на 45 позиций, еще 3 украинца улучшили свое положение – обновленный рейтинг ATP

В первом раунде чешского челенджера украинец Виталий Сачко победил бывшую семнадцатую ракетку мира, третьего сеяного Адриана Маннарино (124).

Первый сет стал настоящим избиением француза, благодаря которому украинский теннисист забрал партию со счетом 6:0 в свою пользу. В следующем сете Маннарино собрался и почти дотянул до тай-брейка, но украинцу везло больше в этой встрече. За весь матч Сачко подал сразу 5 подач на вылет.

Добавим, что в 1/8 финала челленджера в Остраве украинец встретится с немцем Генри Сквире, который занимает 225 место в рейтинге ATP.

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