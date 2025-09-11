Украинский теннисист Виталий Сачко одолел Тьяго Перейру на турнире в Щецине. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+"

Челленджер, Щецин (Польша), грунт, 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина, ATP № 224) – Тьягу Перейра (Португалия, ATP № 285) – 2:1 (6:7, 6:4, 6:4)

Матч для украинца дался нелегко: в первом сете Сачко уступил на тай-брейке. Во второй партии украинец сумел переломить ход игры, забрав решающую подачу Перейры при счете 5:4 и сделав брейк.

Третий сет прошел по похожему сюжету: соперники обменялись брейками, а под конец сета украинец сумел забрать подачу португальского теннисиста, а вместе с ней – матч.

Соперником Виталия Сачко в 1/4 финала турнира в Польше будет победитель пары Йозеф Ковалик (ATP № 552) – Тьяго Тиранте (ATP № 116).

