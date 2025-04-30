ATP Challenger Tour 75, Острава (Чехия), грунт, 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина, ATP №253) – Генри Сквире (Германия, ATP №225) – 0:2 (5:7, 2:6)

Сачко победил третьего сеяного на челленджере в Чехии – первый сет был настоящим избиением

Украинский теннисист Виталий Сачко обидно проиграл в 1/8 финала челенджера в Остраве, уступив место в четвертьфинале немцу Генри Сквире.

Первый сет теннисисты провели на равных и казалось, что дело идет к тай-брейку. Но в последних двух геймах немец был более ловким, чем Сачко, и забрал партию.

Второй сет также начался с равной борьбы. Теннисисты забрали по два гейма на своих подачах, но дальше Сачко перестало везти. В итоге 6:2 в сете и 2:0 в матче в пользу Сквире.

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