Виталий Сачко и Олег Приходько остановились в финале турнира в Австрии, уступив соперникам в решающем тайбрейке. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

Challenger. Тульн. Грунт, мужчины, пары, финал

Виталий Сачко / Олег Приходько (Украина) – Нил Оберляйтнер / Йоэль Йозеф Шварцлер (Австрия) – 1:2 (7:5, 3:6, 7:10)

Алькарас – о возможном присутствии Трампа на финале US Open-2025: "Постараюсь не концентрироваться на этом"

В Тульне (Австрия) состоялся финал парного разряда челленджера, в котором за титул боролись украинцы Виталий Сачко и Олег Приходько. Их соперниками был австрийский дуэт Оберляйтнер/Шварцлер.

Первый сет остался за украинцами - 7:5. Австрийцы ответили уверенной игрой во второй партии и сравняли счет - 6:3. Чемпионский тайбрейк решил судьбу титула, и там точнее были оппоненты украинского дуэта - 10:7.

Украинка Олейникова остановилась в шаге от финала на турнире в Швейцарии – отыграла матчбол, драма в решающей партии