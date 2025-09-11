Капитан сборной Доминиканской Республики Хавьер Берридо рассказал о своих ожиданиях от матча с украинской сборной в Кубке Дэвиса.

Менеджер сборной Доминиканской Республики Хавьер Берридо прокомментировал результаты жеребьевки матча Второй Мировой группы Кубка Дэвиса, где его команда встретится со сборной Украины.

"У меня было желание, чтобы наш лидер Роберто Сид Суберви вышел на первый матч. Мы чувствуем себя готовыми, у нас была очень хорошая неделя тренировок. Завтра придется бороться на максимуме и стараться справляться с каждой ситуацией на корте. Я очень доверяю своей команде, с большим уважением отношусь к сборной Украины – у них сильный состав, так что не сомневаюсь, что завтра нас ждет день великолепного тенниса и серьезной борьбы", – цитирует Берридо btu.org.ua.

Напомним, что 12 сентября, в первый игровой день Украину будут представлять Вячеслав Белинский и Владислав Орлов. Их соперниками станут Петер Бертран и Роберто Сид Суберви.

