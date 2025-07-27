На чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси участвуют и "нейтральные" российские спортсмены, что вызвало возмущение у местных жителей.

С 22 по 30 июля в Тбилиси проходит чемпионат мира по фехтованию, на котором принимают участие и "нейтральные" россияне. Некоторые из них причастны к поддержке войны в Украине, но FIE (Международная федерация фехтования – прим.) допустила их по обновленной процедуре.

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В ночь с субботы на воскресенье местные жители вместе с украинцами и другими неравнодушными собрались на акцию возле отеля, где остановились атлеты с болот. В 4 утра их разбудили звуками взрывов. "Российские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк – а завтра будут "Грады!" – было написано на плакате протестующих.

Протесты продолжились и днем, в частности, с лозунгами: "Они фехтуют в Тбилиси и убивают в Украине", "Спорт вне политики? Скажите это тем, кто погиб на войне!", "Белый флаг в России должен быть на поле боя, а не на фехтовальной дорожке чемпионата мира". Местные активисты выражали свое недовольство и непосредственно в зале.