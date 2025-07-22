Бывший исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин дал оценку законопроекту 12414, лишающий НАБУ и САП независимости, а подчиняет их Офису генпрокурора, за который 22 июля проголосовали народные депутаты Украины.

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"12414 приняли. Мда... Этот закон полностью уничтожает независимость антикоррупционных государственных органов.

Есть катастрофический риск, что если президент Зеленский подпишет скандальный 12414, то от него отвернется большинство лидеров мнений, которые в силу войны или молчали или поддерживали его.

Депутаты – молодцы. Получат первую акцию протеста под ОП с начала полномасштабного вторжения. Русня аплодирует стоя. Ну и президент туда же, если подпишет.

Это какой-то беспрецедентно странный выстрел в ногу, руку и, возможно, даже в голову", – написал Пронин в своем телеграм-канале.

Законопроект 12414, напомним, поддержали 263 депутата, в частности представители спорта – олимпийский чемпион Жан Беленюк, стронгмен Василий Вирастюк, президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха, почетный член УЕФА Григорий Суркис, президент клуба Эпицентр и председатель Федерации тяжелой атлетики Александр Герега, а также президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

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