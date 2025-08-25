41-летний Евгений Кушнир (Мочерняк), который возглавлял Кировоградскую областную федерацию брейк-данса, 24 августа умер в больнице города Смела Черкасской области, сообщает Суспільне Кропивницький.

Кушнир (Мочерняк) попал в больницу с травмами, полученными при перевозке в учебный центр, о чем сообщил заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Владимир Левченко.

"22 августа со сборного пункта Черкасского районного ТЦК и СП команду военнообязанных отправили в один из учебных центров Вооруженных сил Украины. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный, солдат запаса Евгений Кушнир, перескочив через ряд сидений, открыл боковую дверь и на ходу выпрыгнул на проезжую часть, в результате чего получил множественные травмы...

Во время проверки с помощью единого государственного реестра военнообязанных установили, что Евгений Кушнир имел отсрочку от призыва на военную службу с 27 июня 2025 года как студент, получающий высший предыдущий уровень образования, однако 11 июля Кропивницкий городской ТЦК и СП ее аннулировал из-за получения повторного уровня образования", – сообщает источник.

Смерть Кушнира (Мочерняка) расследуют по части первой статьи 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Тем временем Елена Дяченко, подруга Кушнира (Мочерняка), в своем Instagram опубликовала сообщение относительно всего, что случилось.

"Евгения Кушнира вырвали из автобуса, как преступника 21.08.2025 года. Просто утром, посреди дороги, на глазах у людей, в рейсовом автобусе Кропивницкий – Киев в Корсуне-Шевченковском.

Мочерняк (Кушнир) Евгений Михайлович. Человек, который имеет законную отсрочку от призыва. Он не прятался, не убегал, ехал по своим делам, но для работников Корсунь-Шевченковского РТЦК этого было мало.

За одни сутки "мобилизации" он оказался в больничной койке – весь избитый, поломанный, в сверхтяжелом состоянии. Сейчас он находится в Смелянской городской больнице. Это – пытки своих граждан.

Когда ТЦК и СП превращается в карательный орган – государство теряет лицо. Когда вместо закона действует кулак – мы катимся в пропасть.

Мы имеем право жить без страха, что завтра нас вытащат из автобуса и сломают жизнь. Мы имеем право требовать ответов. Мы имеем право на справедливость", – написала Дяченко.

