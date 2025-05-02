В пятницу, 2 мая, состоится поединок, в котором определится бронзовый призер баскетбольной Суперлиги. Смотрите видео поединка между Ровно и Черкасскими Мавпами на "Футбол 24+".

Дуэль между Ровно и Черкасскими Мавпами состоится в городе Ровно и начнется в 18:00.

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В прямом эфире матч можно будет посмотреть на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины, или в этой новости на "Футбол 24+".

Напомним, счет в серии равный – 1:1. В первом матче ровенчане разгромили соперника (105:70), однако во второй игре черкасцы сумели взять реванш (83:76) и перевести бронзовую серию в третий поединок.

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