Российских спортсменов не будет в соревнованиях по бобслею и скелетону.

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) решил не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях IBSF в нейтральном статусе. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Таким образом, в Кортина-д'Ампеццо (Италия), где состоялся Конгресс IBSF, российские бобслеисты и скелетонисты получили запрет на участие в международных соревнованиях и на следующих Зимних Олимпийских играх 2026 года.

Отстранение представителей России от соревнований по бобслею и скелетону началось после полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года.

На этот раз россияне хотели вернуться к соревнованиям в так называемом "нейтральном" статусе, но презентация, которая была представлена на Конгрессе IBSF украинской делегацией, доказала, что представители России в бобслее и скелетоне являются ярыми нарушителями основ нейтральности, поддерживают режим Путина и войну России против Украины.

