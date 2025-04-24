Россиянка Лала Крамаренко не получила нейтрального статуса из-за решения Международной федерации гимнастики (FIG), жалуются российские СМИ.

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Причин отказа нашлось сразу несколько. Во-первых, чемпионка Европы-2021 в командном турнире участвовала в гала-концерте, посвященном дню защитника отечества. Также, клуб, который представляет Крамаренко, публично поддерживал военную агрессию России против Украины.

Еще одной причиной называют совместное фото с тренером Ириной Венер, которая попала под санкции в 2022 году как жена олигарха Алишера Усманова и член партии Единая Россия.

Решение FIG является окончательным, но его можно обжаловать. Крамаренко уже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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