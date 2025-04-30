ITF M25, Сабадель (Испания) , грунт, 1/32 финала

Алехо Санчес Килес (Испания, ATP №596) – Святослав Гулин (нейтральный, ATP №407) – 2:1 (5:7, 6:3, дисквалификация)

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Россияне продолжают доказывать, что им не место в цивилизованном обществе. Так "нейтральный" Святослав Гулин влип в скандал в матче против Алехо Санчеса Килеса на турнире ITF в Сабадели.

Представитель болотного государства уверенно вел в счете в третьем сете 4:0 и был близок к победе в матче, но после спорного эпизода сорвался на судью.

Россиянин показал жест в направлении своих гениталий после чего выругался на официальное лицо с характерным московским выражением. Видео поступка Гулина опубликовали в соцсети Х.

На этом все не закончилось и россиянин схватил судью за горло после матча. Такие безумные действия не остались без внимания дисциплинарных органов и "нейтрального" дисквалифицировали с турнира. Кроме этого его оштрафовали на 2 тысячи евро.

World #407 Svyatoslav Gulin was disqualified from his match in an ITF today for this.



He cussed at the umpire and made these obscene gestures…







Leading 4-0 in the 3rd set…



That’s one way to lose a tennis match.



pic.twitter.com/WkZfHYgGMc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2025

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