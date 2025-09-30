Американец Лернер Тин переиграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP 500 в Китае. Отчет об игре и результат матча – в этой новости "Футбол 24+".

ATP 500, Пекин (Китай), хард, мужчины, полуфинал

Лернер Тин (США, ATP № 52) – Даниил Медведев (ATP № 18) – 5:7, 7:5, 4:0 (отказ)

Россиянин Даниил Медведев продолжает поражать теннисный мир своим позорным поведением. В полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине россиянин неожиданно проиграл Лернеру Тину.

Американский теннисист проиграл первый сет со счетом 5:7, но сумел забрать в свою пользу вторую партию – 7:5. В третьем сете Тин просто уничтожал россиянина, который получил повреждение. После четырех проигранных геймов Медведев снялся с матча. После рукопожатия с американцем россиянин еще долго что-то доказывал судье. Медведев в привычном для себя истерическом стиле жестикулировал в его сторону, вспоминая его якобы спорные решения во время игры.

Благодаря победе над россиянином Лернер Тин вышел в финал, где его ждет бывшая первая ракетка мира Янник Синнер (Италия, ATP № 2), который в своем полуфинальном матче победил Алекса Де Минора (Австралия, ATP № 8).

Cramping Daniil Medvedev gets a code violation for "not trying his best" by the ref. pic.twitter.com/VxJKKUppp2 — asud (@asud683385) September 30, 2025

