Российский теннисист-псих опозорился на старте крупного турнира в Вашингтоне – проиграл 67-му номеру рейтинга
Россиянин Андрей Рублев потерпел сенсационное поражение от американца Лернера Тина.
ATP 500, Вашингтон (США), хард, 1/16 финала
Лернер Тин (США, АТР № 67) – Андрей Рублев (АТР № 10) – 7:5, 6:2
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Рублев был фаворитом встречи, занимая десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Тин считался андердогом, ведь в мировом реестре у него 67-я позиция.
Первый сет встречи получился напряженным и завершился в пользу представителя США. Тин при счете 5:5 отбил три сет-бола со стороны соперника, затем сделал ему брейк и уверенно закрыл партию на своей подаче.
Второй сет прошел под знаком безоговорочного доминирования Тина над Рублевым – 6:2. Андрей Рублев, напомним, печально известен своими нервными срывами на корте, которые сопровождаются нецензурной бранью в его исполнении и ломанием ракеток.
Встреча длилась 1 час 32 минуты. Тин в следующем раунде встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной из Испании.
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