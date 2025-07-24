ATP 500, Вашингтон (США), хард, 1/16 финала

Лернер Тин (США, АТР № 67) – Андрей Рублев (АТР № 10) – 7:5, 6:2

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Рублев был фаворитом встречи, занимая десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Тин считался андердогом, ведь в мировом реестре у него 67-я позиция.

Первый сет встречи получился напряженным и завершился в пользу представителя США. Тин при счете 5:5 отбил три сет-бола со стороны соперника, затем сделал ему брейк и уверенно закрыл партию на своей подаче.

Второй сет прошел под знаком безоговорочного доминирования Тина над Рублевым – 6:2. Андрей Рублев, напомним, печально известен своими нервными срывами на корте, которые сопровождаются нецензурной бранью в его исполнении и ломанием ракеток.

Встреча длилась 1 час 32 минуты. Тин в следующем раунде встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной из Испании.

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