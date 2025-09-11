"Нейтральный" российский борец Абдулрашид Садулаев не сможет принять участие на чемпионате мира, который пройдет в Хорватии.

Садулаеву отказали в визе, из-за чего он пропустит чемпионат мира в Хорватии, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии РИА Новости.

Напомним, что весной российский борец по такой же причине пропустил чемпионат Европы – тогда его не пустили в Словакию. К слову, чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября.

Заметим, что Садулаев участвовал в массовых мероприятиях, направленных на оправдание военной агрессии РФ против Украины.

