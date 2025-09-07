Семь лошадей погибло в Endurance Horse Sport Club на Киевщине в результате прилета шахедов, сообщила заместитель председателя правления Всеукраинской федерации конно-спортивного туризма Леся Гордиенко.

"Очень нехорошее сегодня утро. У Юлии Толпыги нет больше лошадей. Прилет шахедами по левадам конного клуба Endurance Horse Sport Club. Видимо это тоже военный объект...

Малахита (готовилась к ЧУ). Ра Назран и его сын, Босфор (вчера был у нас на старте), Мак-Тум. Погибло семеро, выжили только Холи и Мануэль. Люди живы.

Конюшня относительно целая, но здание повело, окна и двери вылетели и ремонта, чтобы поставить уцелевших лошадей, там очень много", – написала Гордиенко в Facebook.

Напомним, что в ночь на 7 сентября оккупационная армия России в очередной раз атаковала Украину, в частности Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов.

