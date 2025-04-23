Спортсмены вместе с другими украинцами ежедневно ощущают на себе последствия российских военных преступлений.

"Российский обстрел Одессы повредил дом чемпионки Украины по синхронному плаванию Владиславы Кочербы. 22 апреля утром российские войска нанесли удар по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, многие квартиры получили серьезные повреждения.

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Среди пострадавших – семья чемпионки Украины по синхронному плаванию Владиславы Кочербы. Сейчас наша спортсменка находится в Канаде в составе национальной сборной, готовясь к III этапу Кубка мира.

Ее родителей взрывной волной отбросило к стене, двери квартиры были завалены обломками. Только благодаря соседям, которые кувалдой расчистили завал, удалось их спасти. К счастью, родители Владиславы остались живы, хотя до сих пор находятся в состоянии глубокого шока. Квартира спортсменки подверглась значительным разрушениям", – сообщила пресс-служба Федерации синхронного плавания Украины.