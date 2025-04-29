Российские спортсмены активно участвуют в преступной агрессии против Украины, которая продолжается с 2014 года.

Каратист Максим Бахарев, многократный призер и победитель чемпионатов мира, в начале полномасштабного вторжения получил повестку и отправился на территорию Украины. Оккупант воевал 2 года, дослужился до звания капитана, но в июле 2024-го таки получил заслуженное наказание.

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По данным российских пропагандистов, группа Бахарева попала в окружение в Запорожской области. Все остальные погибли, а горе-каратист вернулся на родные "болота". Правда, есть нюанс – из-за тяжелых ранений ему ампутировали все конечности.

Теперь Бахарев облеплен позорными медалями, пишет идиотские Z-книги и смирно глотает обещания путинских чиновников относительно протезирования.