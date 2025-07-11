Международная боксерская ассоциация (IBA) приняла решение о дисквалификации Имама Хатаева (10-0, 9 КО) , сообщается на официальном сайте Международного агентства по тестированию (ITA).

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в составе РФ провалил допинг-тест. В анализах Хатаева специалисты обнаружили запрещенные вещества – кломифен и его метаболиты.

Из-за этого боксера, который теперь представляет Австралию, дисквалифицировали с 26 июня 2025-го ровно на два года. Также органы аннулировали все результаты экс-россиянина с 9 апреля 2024 года.

Несмотря на это следующий бой Хатаева все же состоится. Дисквалификация боксера распространяется только на соревнования под эгидой IBA и не влияет на его профессиональную карьеру. В ночь на 13 июля, состоится профессиональный поединок Имама против кубинского боксера Дэвида Моррелла (11-1, 9 КО).

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