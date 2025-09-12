Российская теннисистка после сенсационного вылета отказалась жать руку представительнице Андорры – видео
Представители России продолжают демонстрировать свою жалкую натуру на теннисных турнирах.
Вероника Кудерметова неожиданно покинула соревнования в Гвадалахаре уже на стадии 1/8 финала. Представительницу страны-террориста со счетом 2:0 уверенно закрыла Виктория Хименес Касинцева.
Российская гимнастка, которая поддерживает военную агрессию России против Украины, выступит на этапе Кубка мира в Париже
Поражение от андоррки явно ударило по гордости Кудерметовой. Россиянка показательно прошла мимо соперницы, не пожав ей руку.
Интересно, что 20-летняя Хименес Касинцева также имеет связи с "болотами". Ее мать – россиянка, но родила Викторию уже в Андорре.
