Представители России продолжают демонстрировать свою жалкую натуру на теннисных турнирах.

Вероника Кудерметова неожиданно покинула соревнования в Гвадалахаре уже на стадии 1/8 финала. Представительницу страны-террориста со счетом 2:0 уверенно закрыла Виктория Хименес Касинцева.

Поражение от андоррки явно ударило по гордости Кудерметовой. Россиянка показательно прошла мимо соперницы, не пожав ей руку.

Интересно, что 20-летняя Хименес Касинцева также имеет связи с "болотами". Ее мать – россиянка, но родила Викторию уже в Андорре.