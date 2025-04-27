Российская ракета унесла жизни 17-летнего фаната Авроры и его родителей
Россия массированными обстрелами гражданских объектов продолжает убивать украинцев.
В ночь на 24 апреля государство-террорист нанесло комбинированный удар ракетами и дронами по нескольким регионам Украины. Особенно досталось Киеву, где погибли 12 человек.
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Среди жертв – 17-летний Даниил Худя и его родители Олег и Виктория. Парень был фанатом футзальной Авроры и планировал 24 апреля посетить матч 1/4 финала Кубка Украины против Кардинала. Впрочем, все его ожидания и мечты оборвала российская ракета. Друзья Даниила пришли к руинам дома в надежде на лучшее, но случилась трагедия – сначала из-под завалов достали тело сына, а потом обоих родителей...
Из семьи остались две сестры и старший брат. 14-летняя Яна во время атаки РФ также была в квартире, но чудом выжила и сейчас находится в больнице. "Папа Даниила с 2022-го был на фронте, танкист. Затем был ранен, проходил реабилитацию..." – рассказала hromadske мама одного из школьников.
Аврора в своих соцсетях выразила искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших.