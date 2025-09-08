Скандальная саблистка Яна Егорян в очередной раз показала благосклонное отношение к российским властям.

Российская фехтовальщица Яна Егорян опубликовала видеоролик в своем Instagram, на котором она одета в футболке с изображением президента страны-агрессора Владимира Путина.

Фанат России и звезда Игры престолов в очередной раз побил мировой рекорд в становой тяге – ВИДЕО

Напомним, что Егорян является лейтенантом армии РФ. Несмотря на это, Международная федерация фехтования (FIE) позволила россиянке выступать на международных соревнованиях под "нейтральным статусом". В июле сторонница Путина выиграла чемпионат мира.

Отметим, что Яна Егорян является амбассадором подсанкционного российского общественного движения "Здоровое отечество", который осуществляет свою деятельность, в частности на временно оккупированных территориях Украины.

Video: Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image https://t.co/5gwtfhIhpV pic.twitter.com/LDMEmcnub8 — Base of Ukrainian sports | Olympics (@Ukrsportbase) September 7, 2025

Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image pic.twitter.com/1lM7Z2Akuv — Base of Ukrainian sports | Olympics (@Ukrsportbase) September 6, 2025

Россияне повредили Дворец Спорта в Одессе в результате ночной атаки – ФОТО