Российская "нейтральная" фехтовальщица надела футболку с Путиным – она участвует в международных соревнованиях (ВИДЕО)
Скандальная саблистка Яна Егорян в очередной раз показала благосклонное отношение к российским властям.
Российская фехтовальщица Яна Егорян опубликовала видеоролик в своем Instagram, на котором она одета в футболке с изображением президента страны-агрессора Владимира Путина.
Напомним, что Егорян является лейтенантом армии РФ. Несмотря на это, Международная федерация фехтования (FIE) позволила россиянке выступать на международных соревнованиях под "нейтральным статусом". В июле сторонница Путина выиграла чемпионат мира.
Отметим, что Яна Егорян является амбассадором подсанкционного российского общественного движения "Здоровое отечество", который осуществляет свою деятельность, в частности на временно оккупированных территориях Украины.
