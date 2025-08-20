– По моему мнению, это некрасиво и неразумно. Некрасиво, когда человек, который продвигает вид спорта, всю легкую атлетику, порой дает комментарии, которые не очень фильтруются. Допустим, был комментарий в адрес Елены Куличенко в стиле: "Патлы все повырываю". Я читаю, сижу и думаю: "Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?"

"Они писали, что фотографии войны – это фейк": Магучих рассказала о циничных "дебатах" с российскими спортсменами

Это ужасно. Нельзя такие вещи говорить, когда на тебя все ориентируются, дети на тебя смотрят. Как можно до этого дойти? Мы все просто люди. И вопрос не в текущей ситуации, она всегда была такой, кажется. Мы в юношеском возрасте с ней выступали в одной категории, а она со мной не разговаривала. Это был 2018 год, Ярослава с подружками делали вид, что не знают русский, принципиально.

– С Марией Ласицкене при этом она вроде бы мило общалась в Токио.

– Маше повезло. Со мной украинки не разговаривали, делали, вид что русского не понимают. Это было обидно. На юношеской Олимпиаде был странный момент, я просто не поняла, что сказал судья, он быстро пробормотал с акцентом на английском. Я подошла к ней спросить, потому что больше русскоговорящих у нас в секторе не было, она не то чтобы проигнорировала, а сказала что-то на украинском.

Я стою и думаю: "Ну я же нормально попросила, я ничего не понимаю..." Были такие принципиальные вещи, эстонцы тоже намеренно делали вид, что не знают русского, многие так делали. Но это выбор каждого человека, – сказала Кочанова в интервью российскому изданию Чемпионат.

Магучих выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне – за финал будет бороться еще одна украинка