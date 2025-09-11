"Нейтральная" гимнастка из России Ангелина Мельникова таки выступит на Кубке мира по художественной гимнастике.

Мельникова получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, несмотря на свою публичную поддержку военной агрессии России против Украины.

Стоит отметить, что является представительницей Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), который подчиняется Министерству обороны России и баллотировалась в апреле 2025 года на местных выборах в Воронеже, выиграв праймериз как кандидат от правящей партии Единая Россия. Впрочем, потом она сняла свою кандидатуру, чтобы сосредоточиться на гимнастике, но критики отмечают, что это не было отказом Мельниковой от своих политических взглядов.

Мельникова также публично выражала свою поддержку войне России против Украины, публикуя в соцсетях военный контент и используя рашистский символ Z.

Напомним, FIG World Challenge Cup (этап Кубка мира) в Париже пройдет 13-14 сентября. Президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявляла, что украинские спортсменки именно из-за участия Мельниковой могут бойкотировать соревнования.

