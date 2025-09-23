"Нейтральная" гимнастка из России Ангелина Мельникова попала в заявку на ЧМ02025 в Джакарте.

Путин и Мельникова / фото из болотных источников

Ангелина Мельникова под нейтральным флагом поедет на чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщают российские пропагандисты.

Украинки собрали семь медалей в Брно – феерический финал Гран-при-2025 по художественной гимнастике

Скандальная гимнастка, которая открыто поддерживает войну РФ против Украины, попала в список из 10 граждан РФ, которые выступят на мировом форуме в нейтральном статусе.

Мировое сообщество продолжает игнорировать многочисленные фото Мельниковой с Путиным, участие на праймериз прокремлевской партии "Единая Россия" и посты с буквой Z – символом военной агрессии против Украины.

Ранее Мельникова участвовала на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил с 13 по 14 сентября в Париже.

ЧМ по художественной гимнастике в Индонезии состоится с 19 по 25 октября.

Российская гимнастка, которая поддерживает военную агрессию России против Украины, выступит на этапе Кубка мира в Париже