Завершились еще два матча 1/8 финала турнира WTA 1000, который проходит в Пекине. По их итогам вылетели сразу две "нейтральные" россиянки.

WTA 1000. 1/8 финала. Пекин.

Соней Картал (Великобритания, WTA 81) – Мирра Андреева ("нейтральная", WTA 5) – 7:6, 2:6, 7:5

Линда Носкова (Чехия, WTA 27) – Анастасия Потапова ("нейтральная", WTA 59) – 6:2, 6:4

Очередной игровой день в Пекине завершился приятно для всех украинских ценителей тенниса. Оно и не удивительно, ведь на турнире уже не осталось россиян.

Так, пятая ракетка мира, под нейтральным статусом Мирра Андреева сенсационно уступила британке Соней Картал, которая не входит даже в топ-50 рейтинга. Игра затянулась на 3 сета, но в последнем Картал вырвала первую свою победу над представительницей топ-10 рейтинга. Стоит добавить, что Андреева известна своим скандальным поведением (ломает ракетки после неудач, запускает мячи в сторону зрителей или ссорится с арбитрами) на этот раз повела себя сдержанно.

В другом матче чешка Линда Носкова без проблем одолела Анастасию Потапову. Обошлось все двумя сетами со счетами 6:2 и 6:4. Поэтому именно Картал и Носкова встретятся в четвертьфинале WTA 1000. До этого между ними был только один поединок, в котором сильнее оказалась Линда Носкова.

HUGE UPSET



Sonay Kartal beats No. 4 seed Andreeva 7-5, 2-6, 7-5.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/egHChkqk8r — wta (@WTA) October 1, 2025

