Российская теннисистка Павлюченкова (WTA № 50) в 1/8 финала Уимблдонского турнира проиграла в двух сетах представительнице США Аманде Анисимовой (WTA № 12), которая имела 13-й номер посева – 1:6, 6:7 (9:11).

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Впрочем, 34-летняя уроженка Самары опозорилась не только на корте, а и за его пределами – она пришла на пресс-конференцию с бутылкой пива. Перед началом общения с журналистами Павлюченкова прилюдно продолжила употреблять напиток, затем спрятала бутылку где-то под столом и показала готовность к разговору.

Анастасия Павлюченкова в ноябре 2021 года была 11-й ракеткой мира – это ее лучший показатель в карьере. В целом она провела на уровне WTA 519 встреч, в которых 361 раз проиграла, имеет 12 титулов. За карьеру Павлюченкова заработала 15,104,289 долларов.

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