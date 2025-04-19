Состоялись полуфиналы турнира ATP 500 в Барселоне. Результаты и пара финалистов – в этой новости.

ATP 500 Барселона, грунт, полуфиналы

Карен Хачанов (Россия, ATP №27) – Хольгер Руне (Дания, ATP №13) – 0:2 (3:6, 2:6)

Карлос Алькарас (Испания, ATP №2) – Артур Филь (Франция, ATP №14) – 2:0 (6:2, 6:4)

К счастью, Хольгер Руне не позволил испортить финал участием базпрапорного представителя государства-террориста. Датчанин уверенно забрал два сета и ждал следующего соперника.

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Им ожидаемо стал Карлос Алькарас, который набрал мощный ход. Неделю назад испанец выиграл турнир в Монте-Карло, а теперь как минимум второй финал подряд. Артур Филь навязал борьбу лишь во втором сете, но все же был вынужден мириться с вылетом от фаворита, как и в недавнем четвертьфинале Монте-Карло.

Финал Алькарас – Руне состоится завтра (20 апреля), начало в 14:00 по киевскому времени.