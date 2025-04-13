Дмитрий Воронков "отметился" нелепым поведением в матче между Коламбус Блю Джекетс и Вашингтон Кэпиталз.

Команда из штата Огайо разбила "столичных" со счетом 7:0. Александр Овечкин игру пропускал, но публику позабавил другой россиянин.

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В третьем периоде Дмитрий Воронков получил 10 минут штрафа за неподобающее поведение. Впрочем, Коламбус еще почти 2 минуты продолжал играть в полном составе. Оказалось, что россиянин за 2 сезона в НХЛ не выучил английский язык и банально не понял указание рефери! Когда судейская бригада заметила обман, то выписала Коламбусу еще 2 минуты командного штрафа, а Воронков наконец-то уселся на скамейку нарушителей.

Клоунада россиянина, которой еще не видела НХЛ, не помешала Блю Джекетс добить Вашингтон седьмой шайбой.