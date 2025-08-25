US Open-2025, хард, мужчины, 1/64 финала

Даниил Медведев (АТР № 13) – Бенжамен Бонзи (Франция, АТР № 51) – 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6

Медведев, который был фаворитом поединка, встретил со стороны француза Бонзи квалифицированное сопротивление и проиграл поочередно первый сет, а затем и второй. В третьей партии Бенжамен должен был подавать на сет, но случился скандальный эпизод, который повлиял на дальнейший ход событий – на корте неожиданно появился фотограф и судья был вынужден розыгрыш переиграть. Бонзи надломился – игру он не закрыл, а дальше уступил под ноль в четвертом сете.

На решающую партию Бонзи все же собрался и выиграл ее, что позволило ему отпраздновать сенсационную победу на неистовую радость болельщиков.

После встречи Медведев долго сидел у корта – безудержно психовал, сломал ракетку. Впрочем, публика продолжала неистовствовать от победы француза Бонзи. Представитель России близок к вылету из топ-20 мирового рейтинга. В этом году он выиграл лишь одну встречу на мейджорах. Скажем, на Уимблдоне он в первом раунде проиграл тому же Бонзи.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

