Россиянин-псих сенсационно вылетел из US Open – сломал ракетку, но публика была в экстазе (ВИДЕО)
Даниил Медведев и Бенжамен Бонзи провели встречу первого раунда Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".
US Open-2025, хард, мужчины, 1/64 финала
Даниил Медведев (АТР № 13) – Бенжамен Бонзи (Франция, АТР № 51) – 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6
Медведев, который был фаворитом поединка, встретил со стороны француза Бонзи квалифицированное сопротивление и проиграл поочередно первый сет, а затем и второй. В третьей партии Бенжамен должен был подавать на сет, но случился скандальный эпизод, который повлиял на дальнейший ход событий – на корте неожиданно появился фотограф и судья был вынужден розыгрыш переиграть. Бонзи надломился – игру он не закрыл, а дальше уступил под ноль в четвертом сете.
На решающую партию Бонзи все же собрался и выиграл ее, что позволило ему отпраздновать сенсационную победу на неистовую радость болельщиков.
После встречи Медведев долго сидел у корта – безудержно психовал, сломал ракетку. Впрочем, публика продолжала неистовствовать от победы француза Бонзи. Представитель России близок к вылету из топ-20 мирового рейтинга. В этом году он выиграл лишь одну встречу на мейджорах. Скажем, на Уимблдоне он в первом раунде проиграл тому же Бонзи.
