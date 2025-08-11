ATP 1000, Цинциннати (США), хард, 1/32 финала

Адам Уолтон (Австралия, АТР № 85) – Даниил Медведев (АТР № 15) – 6:7 (0:7), 6:4, 6:1

Так называемый "нейтральный" Медведев из России в первом сете встречи одержал победу. Впрочем, она далась ему с трудом – Уолтон, которой занимает 85-е место в мировом рейтинге, достойно сопротивлялся до самого тай-брейка. Продолжать дальше – сил у него не хватило. Однако после того представитель Австралии перехватил инициативу и повел игру. Медведев, который печально известен своими недисциплинированными поступками на корте, иногда не знал, как сдерживать соперника и настроить себя на качественные действия. В какой-то момент россиянин-псих показательно спрятал свою голову в холодильник, который находился возле корта. Это ему никак не помогло.

Уолтон устроил Медведеву форменное избиение в заключительном сете, выиграл со счетом 6:1 и выбросил россиянина из дальнейшей борьбы на турнире. Далее Уолтона ждет встреча с 22-м номером мирового рейтинга чехом Иржи Легечкой.

? Medvedev putting his head in the fridge to cool down during the changeover pic.twitter.com/M6ijtng6xa — Olly Tennis (@Olly_Tennis_) August 10, 2025

