Россиянин Хетаг Цаболов, который в 2021 году сменил российское спортивное гражданство на сербское, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Цаболова дисквалифицировали на 6 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

"Великая Россия сделала из них спортсменов": представитель страны-террориста устроил дикость на Евро по борьбе – ВИДЕО

Отмечается, что его дисквалификация отсчитывается с 28 июня 2024 года до 27 июня 2030 года. Цаболова наказали по статьям о фальсификации и уклонении, отказ или неявку на процедуру взятия проб. Издание Telegraf.rs отметило, что россиянина отстранили еще в апреле прошлого года, но из-за поданной апелляции Цаболов смог выступить на Олимпиаде в Париже, где он выбыл в четвертьфинале.

Напомним, Цаболов выиграл золото на чемпионате мира 2014 года в категории до 70 кг, а также серебро 2017 года под российским флагом. В составе сборной Сербии он выигрывал бронзу ЧМ-2023 (уже в весе до 74 кг), а также бронзу на чемпионате Европы 2023 (до 79 кг).

"Позади стояли атлеты из страны-террористки и слушали гимн Украины": Ливач – о золоте чемпионата Европы и слезах боли