Инцидент произошел во время матча по CS2 (Counter-strike – прим.) на FACEIT, где Кривошеев в текстовом чате назвал чилийского игрока "обезьяной". Бразильская организация MIBR в связи с этим обнародовала заявление:

"Мы решительно осуждаем любые формы предвзятости – расизм, ксенофобию или любую другую дискриминацию. Наше обязательство всегда было и будет направлено на создание безопасной, уважительной и разнообразной среды в мире киберспорта.

Язык, использованный игроком, был неприемлемым и не отражает ценностей нашей организации. Хотя спортсмен утверждает, что в его культуре этот термин может иметь другое значение, мы полностью осознаем историческое и социальное бремя, которое это слово имеет в Бразилии. Когда речь идет о расизме, не может быть двусмысленностей.

Поэтому сообщаем, что игрок подвергнется внутренним дисциплинарным санкциям и будет немедленно включен в программу по изучению расовой и культурной грамотности, сосредоточенную на истории и социальных вызовах Бразилии. Повторные случаи не будут терпеть.

Мы будем продолжать активно работать над тем, чтобы подобные ситуации не повторялись, усиливая наше обязательство формировать чистую среду для нашего сообщества в соответствии с ценностями, которые мы отстаиваем", – говорится в заявлении MIBR.

