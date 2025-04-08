Дмитрий Бивол поставил прибыльные разборки со своим земляком Артуром Бетербиевым выше престижного звания абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Россиянин сообщил WBC, что отказывается от обязательной защиты титула против Дэвида Бенавидеса, информирует The Ring. 28-летний американец автоматически становится полноценным чемпионом от этой организации.

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Бивол отдал приоритет третьему бою с Бетербиевым, который теперь уже не будет за "абсолют" в полутяжелом весе. В предыдущих встречах представители государства-террориста обменялись победами по решению судей и хотят организовать трилогию для определения сильнейшего.

Бенавидес (30-0, 24 победы нокаутом) же может быть выставлен на обязательную защиту против Каллума Смита. Напомним, в июне прошлого года Дэвид решением судей победил Александра Гвоздика за вакантный титул временного чемпиона WBC.

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