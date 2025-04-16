Россияне утром 16 апреля обстреляли Херсон, от чего пострадали не только жилые массивы, но и спортивная инфраструктура.

Утром 16 апреля российская армия нанесла комбинированный удар по центру Херсона. По информации местной прокуратуры, пока известно о трех пострадавших гражданских.

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Разрушениям подверглись не только дома, но и ледовая арена Фаворит-арена. Она была домом для хоккейного Днепра и была базой подготовки хоккеистов и фигуристов. Это не впервые, когда российские оккупанты наносили удары по Фаворит-арене: 16 июня 2023 года ее частично повредили.

Напомним, ледовый стадион в Херсоне начал функционировать в 2009 году. Тогда на всеукраинский уровень начала выходить местная команда, которая несколько раз перерождалась. В сезоне 2018/19 херсонский Днепр стал вице-чемпионом Украины, а уже не имея возможности выступать в родном городе, дважды завоевывал бронзу национального чемпионата, выступая в Калуше на Ивано-Франковщине и Одессе.

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