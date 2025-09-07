Россияне повредили Дворец Спорта в Одессе в результате ночной атаки – ФОТО
Ночная массированная атака России на города Украины принесла очередные разрушения – пострадала и Одесса.
В ночь с 6 на 7 сентября россияне атаковали дронами Одессу, в результате чего в городе возникло немало разрушений и повреждений, сообщает Думская.
Владелец нового клуба Зинченко призвал отдать России часть территорий Украины: "Это справедливый компромисс"
Досталось и одесскому Дворцу Спорта. Взрывами повыбивало окна и двери в здании, также очень пострадал первый этаж здания. От взрывной волны также выбиты окна в соседнем жилом доме.
Напомним, что это не первая атака России по одесскому Дворцу спорта. В марте 2024 года в результате ракетного удара террористов в здании частично обвалился потолок и было разрушено более 1200 квадратных метров остекления.