В ночь с 6 на 7 сентября россияне атаковали дронами Одессу, в результате чего в городе возникло немало разрушений и повреждений, сообщает Думская.

Владелец нового клуба Зинченко призвал отдать России часть территорий Украины: "Это справедливый компромисс"

Досталось и одесскому Дворцу Спорта. Взрывами повыбивало окна и двери в здании, также очень пострадал первый этаж здания. От взрывной волны также выбиты окна в соседнем жилом доме.

Напомним, что это не первая атака России по одесскому Дворцу спорта. В марте 2024 года в результате ракетного удара террористов в здании частично обвалился потолок и было разрушено более 1200 квадратных метров остекления.