Команды с российскими и белорусскими фехтовальщиками под нейтральным статусом получат право выступить на чемпионате Европы.

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение разрешить российским и белорусским спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, участвовать в командных соревнованиях. Это решение стало результатом длительных обсуждений, которые имели место после того, как в марте 2022 года фехтовальщиков из этих стран отстранили от международных турниров.

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С момента отстранения неоднократно выносились инициативы по возвращению представителей России и Беларуси в международные соревнования, и в апреле 2023 года они получили разрешение выступать в индивидуальных турнирах под нейтральным статусом. Теперь FIE дала зеленый свет на участие этих спортсменов в командных дисциплинах.

Первыми такими соревнованиями станет чемпионат Европы, который будет проходить с 14 по 19 июня в Генуе, Италия.

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