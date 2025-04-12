– Вы следите за политикой? Например, за тем, что происходит с Украиной и Россией, вы следите за всем этим или не очень?

– Да, немного.

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– Что вы об этом думаете, что вы думаете о том, что там происходит? Что вы думаете о Зеленском, о Путине? Есть то, как мир видит это, но вы в том регионе. Итак, в Америке Путин – плохой парень, он начал войну. Зеленский – ему нужны только деньги, он просто берет деньги. Что вы думаете о том, что там происходит?

– Даже если он хочет брать деньги и все такое, я не знаю... Я всегда против того, чтобы убивали людей. Я всегда буду за мир, всегда. Поэтому я не знаю настолько глубоко о том, кто... Но то, что я знаю из своей истории, из своей жизни, что они, русские... Путин, скажем так, политики, которые управляют Россией, потому что я ничего не имею против обычных людей из России, я говорю о политиках. Им плевать на всех. Я жил в Грузии в 2008 году, я видел, что они делали с моим народом. Итак...

– Русские?

– Русские, да, русские. Я не знаю. Опасные люди. И я думаю, что русским вообще нельзя доверять. Повторяю, я не говорю об обычных людях. Я говорю о политиках. Это безумие.

– Откуда Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев?

– Из Дагестана. Они русские, но когда Россия нападает на кого-то в мире, то первыми отправляет "других русских" – дагестанцев, чеченцев и тому подобное. Ты никогда не увидишь "русского русского" на войне. Россия позволяет тебе называться "русским", но жди звонка.

Конечно, они просто используют их. Мы дали вам определенную власть, территорию, но в определенный момент мы будем ждать "благодарности". Так работает во всем мире. Ты делаешь что-то для кого-то, но хочешь получить что-то обратно. Вот так оно работает, это безумие, – заявил Топурия в PBD Podcast, ведущим которого является Патрик Бет-Дэвид – выходец из Ирана и горячий сторонник Дональда Трампа. В декабре гостем этой программы был скандальный Алексей Арестович и "отличился" заявлением: "Я доверяю Путину больше, чем Зеленскому".

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