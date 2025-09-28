Государство-террорист в очередной раз требует рассмотрения восстановления статуса ОКР. Министр спорта и одновременно председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС сообщил, что уже в декабре Международный олимпийский комитет рассмотрит вопрос восстановления статуса ОКР.

"Мы коммуникацию наладили, и лично я был в Лозанне. Там работают наши адвокаты, мы постоянно судимся. Мы заявляем, что не надо связывать спорт с политикой и вооруженными конфликтами. Перспективы есть... Решение будет вынесено на ближайший исполком. Все идет по плану, мы подготовили еще ряд исков", – заявил министр спорта болотной страны.

Напомним, в октябре 2023 года МОК приостановил деятельность российского олимпийского комитета из-за включения в его состав региональных организаций с временно оккупированных территорий Украины. Это решение стало прямой реакцией на попытки Москвы легитимизировать аннексию украинских регионов через спорт.

27 сентября 2025 года Международный паралимпийский комитет частично снял санкции и восстановил членство паралимпийских комитетов России и Беларуси. Обе страны получили право выступать на Паралимпиаде под собственными флагами.

Впрочем, позиция МОК относительно участия спортсменов остается жесткой: президент организации подтвердила, что формат нейтрального статуса для атлетов из России и Беларуси на Играх-2026 не будет изменен.

