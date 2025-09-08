Гражданин Франции Софиан Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, был арестован в России, сообщает Le Monde. Спортсмена задержали во Владивостоке, сейчас он находится под стражей по обвинению в незаконном пересечении границы.

Сехили дважды пытался въехать в Россию из Китая через два пограничных пункта, расположенные на расстоянии 200 километров друг от друга. Однако после второй попытки француза арестовали. Велосипедист начал свое путешествие 1 июля в Лиссабоне и планировал завершить его во Владивостоке.

Отмечается, что Сехили пытается помочь консульство Франции. Софиан стремился побить рекорд немца Йонаса Дейхмана, который в 2017 году пересек Евразию за 64 дня, два часа и 26 минут.

К слову, Софиану Сехили – 44 года. Ранее он был кинодокументалистом, однако в 2012 году оставил свою работу и решил заняться велоспортом. Француз принял участие в около 20 многокилометровых заездах и выиграл в 11 из них.

