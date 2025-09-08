Россия арестовала французского велогонщика, который пытался побить мировой рекорд
Французский велоспортсмен Софьян Сехили был задержан властями РФ за незаконное пересечение границы.
Гражданин Франции Софиан Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, был арестован в России, сообщает Le Monde. Спортсмена задержали во Владивостоке, сейчас он находится под стражей по обвинению в незаконном пересечении границы.
Сехили дважды пытался въехать в Россию из Китая через два пограничных пункта, расположенные на расстоянии 200 километров друг от друга. Однако после второй попытки француза арестовали. Велосипедист начал свое путешествие 1 июля в Лиссабоне и планировал завершить его во Владивостоке.
Отмечается, что Сехили пытается помочь консульство Франции. Софиан стремился побить рекорд немца Йонаса Дейхмана, который в 2017 году пересек Евразию за 64 дня, два часа и 26 минут.
К слову, Софиану Сехили – 44 года. Ранее он был кинодокументалистом, однако в 2012 году оставил свою работу и решил заняться велоспортом. Француз принял участие в около 20 многокилометровых заездах и выиграл в 11 из них.
