“Да, я считаю, что в своем прайме я бы смог победить Александра Усика”, – сказал Рой Джонс для DAZN.

"Усик точно в списке лучших за все времена": Рой Джонс-младший разместил украинца в историческом рейтинге

К слову, Рой Джонс является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях. В 2005 году он победил по очкам Джона Руиса и стал чемпионом мира WBA в супертяжелом весе. Джонс провел последний поединок в 2018 году. В 2015-м американец получил российское гражданство.

19 июля Александр Усик нокаутировал в реванше Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Кроме того, украинец стал первым боксером с 1978 года, который дважды объединил все престижные титулы в супертяжелом весе.

"Боюсь увидеть, как уставший и изношенный Усик будет проигрывать": культовый тренер дал неожиданный совет украинцу