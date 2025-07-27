“Я считаю, что Усик – один из лучших в истории. Я уверен, что он точно в топе хевивейта. Его движения настолько отличаются от других боксеров. Ты постоянно думаешь: ”Сейчас что-то будет“.

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Нет никаких молчаливых договоренностей, нет расслабленности, нет спокойных раундов. Он давит на тебя и постоянно двигается. Я всегда говорю, что он как Ломаченко. Он один из самых ловких супертяжеловесов всех времен. Отец Василия Ломаченко тренировал их обоих. Именно поэтому Усик такой ловкий", – заявил Джо Роган во время своего подкаста с бойцом UFC Халилом Раунтри.

Напомним, что Роган в последние годы зашкварился своими неоднозначными заявлениями в отношении Украины, в частности шоумен посылал на три буквы Джо Байдена, обвиняя его и Владимира Зеленского в "развязывании Третьей мировой войны". Также Роган ранее подыгрывал российской пропаганде и призвал Дональда Трампа остановить военную помощь для нашей страны, после чего нарвался на критику от Владимира Кличко.

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