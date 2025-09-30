Известный американский певец Снуп Догг будет освещать Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии.

Рэпер получил работу обозревателя зимней Олимпиады на телеканале NBC. Снуп Догг будет рассказывать о событиях на соревнованиях в эфире программы NBC Olympics, которая будет транслироваться в прайм-тайм. Об этом сообщил официальный сайт телеканала.

"Я очень рад снова быть вместе со своим другом Майком Тирико на зимней Олимпиаде в Милане. На сцене будет D-O-double-G и я с нетерпением жду этого события. Олимпиада – самая большая сцена в мире, а я за спорт, за объединение людей и веселье", – сказал рэпер.

Стоит отметить, что это не первый такой опыт для 53-летнего исполнителя. В 2024 году Снуп Догг работал специальным корреспондентом Олимпиады в Париже и получил положительные отзывы от СМИ и общественности.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2026 будет проходить в Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

