"Ринг, который будет уменьшаться во время боя": Турки анонсировал уникальный бой
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх сообщил об условиях проведения поединка между Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой.
"У нас есть сюрприз для Шакура в субботу – ринг, который будет уменьшаться в течение боя.
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Шакур говорит, что готов устроить избиение Уильяму Сепеде, и я знаю, что мексиканец подготовился к самому большому вызову в своей жизни", – поделился Турки Аль аш-Шейх на своей странице в твиттере.
Стоит добавить, что бой между Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой запланирован на 12 июля. Шакур является действующим чемпионом WBC в легком весе, а Сепеда – временный чемпион WBC.
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