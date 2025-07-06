Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх сообщил об условиях проведения поединка между Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой.

"У нас есть сюрприз для Шакура в субботу – ринг, который будет уменьшаться в течение боя.

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Шакур говорит, что готов устроить избиение Уильяму Сепеде, и я знаю, что мексиканец подготовился к самому большому вызову в своей жизни", – поделился Турки Аль аш-Шейх на своей странице в твиттере.

Стоит добавить, что бой между Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой запланирован на 12 июля. Шакур является действующим чемпионом WBC в легком весе, а Сепеда – временный чемпион WBC.

We have a surprise for @ShakurStevenson on Saturday, a ring that shrinks as the fight goes on. Shakur says he is ready to deliver a beatdown of William Zepeda, and I know the Mexican is prepared for the challenge of the biggest fight of his life. pic.twitter.com/oRtygqt6vG — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 6, 2025

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