На турнире Grand Swiss участвовали всего 11 шахматистов из Украины: 7 мужчин в открытом турнире и 4 украинки – в женских соревнованиях. Победителем среди мужчин стал гроссмейстер из Непала Аниш Гири, представляющий Нидерланды. Он единолично занял первое место, набрав 8 очков – на полбалла меньше, чем главная сенсация турнира Матиас Блюбаум.

В женском турнире торжествовала Вайшали Рамешбабу, которая за 11 туров потерпела лишь одно поражение, а в предпоследней игре победила украинку Марию Музычук, чем увеличила свои шансы на триумф. К слову, именно Мария показала лучший результат Украины на турнире – 8 место и 7 очков в активе. Интересно, что все 11 поединков Музычук провела без ничьих. Ее сестра Анна показала чуть худшие показатели – 12 место и 6,5 балла.

Стоит добавить, что россиянка Валентина Гунина снялась с соревнований в пятом туре с жалобой на тошноту и боль в глазу. Во втором круге она еще и жаловалась на Марию Музычук за то, что украинка не пожала ей руку.

А вот среди мужчин отметим выступление бывшего чемпиона мира Руслана Пономарева, который, в противовес Марии Музычук, все свои 11 туров сыграл вничью, не потерпев ни одного поражения. Лучший результат же показал гроссмейстер Василий Иванчук, который занял 34 место с 6 очками (у 27 позиции такое же количество баллов). Столько же пунктов набрал и Игорь Самуненков, который, в частности, одолел на турнире россиянина Алексея Сарану.

