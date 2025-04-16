Украинской велонгонщице Валерии Кононенко аннулировали все результаты за два с половиной года, сообщает официальный сайт Федерации велосипедного спорта Украины.

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Напомним, 31 июля 2024 года 34-летняя украинка получила дисквалификацию от Национального антидопингового центра Украины на три года за нарушение пункта 2.2 АДП НАДЦ "Использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода". Действие бана началось в мае 2022-го и продлится до мая 2025 года.

В результате, было принято решение аннулировать результаты Кононенко с 29 июня 2019 года по 22 мая 2022-го. В частности велогонщицу лишили чемпионства Украины-2021 в индивидуальной гонке, трех серебряных медалей национального первенства (2019 и 2021 годы в групповой гонке и 2020 года – в "индивидуалке"). Также Кононенко аннулировали две победы на международных гонках: на этапах однодневных Гран-при в Каппадочи и Эрциес.

Напомним, Кононенко – 5-кратная чемпионка Украины в индивидуальной гонке (2013, 2018, 2019, 2021, 2023). Участница Олимпиады-2020. Серебряный призер юниорского ЧМ-2008 в индивидуальной гонке, чемпионка юниорского чемпионата Европы-2008 в "индивидуалке".

Выступала за четыре профессиональные велоспортивные команды: в 2017 году за "S.C. Michela Fanini Rox" (Италия), в 2019-м за "Lviv Cycling Team" (Украина), в 2020-м за "Ciclotel" (Бельгия), в 2021-м за "Colnago CM Team" (Колумбия).

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