19 июля на легендарном стадионе Уэмбли гегемон супертяжелого веса Александр Усик проведет бой-реванш против Даниэля Дюбуа. Несмотря на то, что британец моложе украинца на целых 11 лет и последние три поединка завершил досрочно, беттинговые ресурсы однозначным фаворитом считают именно Усика. Более того, досрочная победа украинца считается более вероятной, чем триумф по очкам.

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Если 38-летнему уроженцу Симферополя удастся побить Дюбуа во второй раз, то для Усика эта победа станет шестой подряд над представителями британской короны. До этого, скальпы дважды были сняты с Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, а Дюбуа проиграл Александру техническим нокаутом в 2023 году.

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