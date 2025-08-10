Новый генеральный директор компании Рено Франсуа Прово расставил точки над “і” в вопросе продажи команды Альпин, сообщает Planetf1.

Руководитель французской автогоночной команды, которая была создана для участия в Формуле-1 на базе команд Рено, заявил, что главным приоритетом остается повышение результатов уже в этом сезоне и подготовка к новой эре чемпионата в 2026 году.

По информации источника, Рено отклонила предложение о продаже команды за 1,2 миллиарда долларов без всякого рассмотрения. Это свидетельствует о намерении сохранить участие в Формуле-1 и развивать проект в долгосрочной перспективе.

Напомним, с 2026 года Альпин будет использовать двигатели Мерседес (после закрытия собственной программы силовых установок). После 14-ти этапов команда находится на последнем месте в Кубке конструкторов, набрав лишь 20 очков.

