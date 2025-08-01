Либеро сборной Украины Кристина Немцева продолжит карьеру в польской Радомке, сообщает Volleyball.ua. Сроки и условия соглашения не разглашаются.

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Напомним, Немцева в национальной сборной стала чемпионкой Европейской волейбольной лиги 2017, 2023 и 2025 годов. Единственная спортсменка, которая входила в состав "сине-желтых" на восьми турнирах Евролиги (2017-2025). Была среди кандидатов на участие в Евро-2019, но в последний момент получила травму и осталась вне турнира. На следующих двух турнирах была основным либеро команды.

К слову, Радомку с 2023 года возглавляет главный тренер сборной Украины Якуб Глушак. Под его руководством команда в сезоне 2024/25 дошла до четвертьфинала Кубка ЕКВ, финального турнира Кубка Польши, а в чемпионате страны клуб занял пятое место и завоевал право на участие в еврокубках.

Отмечается, что кроме Немцевой, которая ранее успела поиграть за Химик (2015-2022) и Прометей (2022-2024), в Радомку перейдут еще две украинки – пасующая Александра Молчанова и блокирующая Екатерина Жилинская. Все три волейболистки в прошлом сезоне выступали за Буковинку, с которой выиграли чемпионат и Суперкубок Украины.

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